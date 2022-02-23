А. Турчак и глава ДНР Д. Пушилин возложили цветы к Вечному огню у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс»

Source: Russia – Council of the Federation
Первый вице-спикер СФ поздравил солдат Донецкой Народной Республики с Днем защитника Отечества.
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области прибыл на мобилизационный пункт в прифронтовую зону Донбасса, чтобы поздравить солдат Донецкой Народной Республики с Днем защитника Отечества.
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22 февраля 2022 года, 08:24г.
Первый вице-спикер СФ вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным возложили цветы к Вечному огню у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс».
Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей, так как жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно
В памятных мероприятиях принял также участие сенатор Александр Карелин. КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области
Андрей Турчак заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей, так как жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно. По его словам, путь к свободе и признанию занял несколько лет.