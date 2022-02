22.02.2022 Wiceminister Marcin Przydacz uczestniczył w nadzwyczajnej Stałej Radzie OBWE

Source: Government of Poland in Polish

Wiceminister Marcin Przydacz uczestniczył w nadzwyczajnej Stałej Radzie OBWE22.02.2022

Wiceminister Marcin Przydacz, w zastępstwie ministra Zbigniewa Raua, wziął udział w posiedzeniu nadzwyczajnej Stałej Rady OBWE. Głównym tematem posiedzenia była sytuacja wokół Ukrainy związana z wczorajszą decyzją Rosji o uznaniu za „samodzielne organizmy państwowe” części ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego.

Posiedzenie zostało zwołane ad hoc przez polskie Przewodnictwo OBWE w tzw. wzmocnionym formacie, tj. z udziałem przedstawicieli stolic państw OBWE na poziomie politycznym. Spotkało się z szerokim poparciem i udziałem na poziomie ministerialnym.

W swoim wystąpieniu wiceminister Przydacz potępił decyzje podjęte przez Rosję, jako jaskrawo sprzeczne z prawem międzynarodowym oraz zobowiązaniami w ramach OBWE. Zwrócił uwagę, że przyczyniają się one do dalszej eskalacji napięcia w regionie i mogą mieć nieprzewidywalne skutki. Jak zauważył wiceminister Przydacz – „Decyzja prezydenta Putina stanowi odrzucenie przez Rosję porozumień mińskich. Podważa wysiłki OBWE ukierunkowane na uregulowanie konfliktu na i wokół Ukrainy”. Wyraził w tym kontekście zaniepokojenie przyszłością Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Mocno wsparł aktywność Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Ukrainie i jej rolę na rzecz zmniejszenia napięć i wspierania działań humanitarnych w strefie konfliktu, kładąc jednocześnie nacisk na bezpieczeństwo obserwatorów. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił również wsparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Wiceminister Przydacz, wzywając Rosję do deeskalacji i wycofania sił zgromadzonych wzdłuż granic z Ukrainą, podkreślił, że „nie ma alternatywy dla dyplomatycznego rozwiązania napięć na obszarze OBWE”.

