22.02.2022 PIT-28 złóż do 28 lutego

Source: Government of Poland in Polish

Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 28 lutego 2022 r.

Zeznanie można złożyć elektronicznie i otrzymać szybszy zwrot nadpłaty podatku.

Rozliczając się na formularzu PIT-28, można korzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Dla kogo PIT-28

Zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2021 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych:

z pozarolniczej działalności gospodarczej;

z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;

ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Ważne terminy

Zeznanie PIT-28 oraz PIT-28S (składane przez przedsiębiorstwo w spadku), składa się w terminie od 15 lutego do 28 lutego 2022 r.

Zeznania PIT-28 za 2021 r. złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego 2022 r.

Kwotę należnego ryczałtu za grudzień (lub ostatni kwartał) 2021 r. należy wpłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania PIT-28, tj. do 28 lutego 2022 r.

Ulgi i odliczenia

Po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawowych w zeznaniu PIT-28, można skorzystać z następujących ulg i odliczeń:

składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;

składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;

straty z działalności gospodarczej;

darowizn przekazanych m.in. na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19;

ulgi rehabilitacyjnej;

ulgi na Internet;

ulgi termomodernizacyjnej;

ulgi z tytułu wpłaty na IKZE;

ulgi abolicyjnej;

ulg mieszkaniowych na prawach nabytych, np. ulgi odsetkowej.

1% podatku na organizacje pożytku publicznego

W PIT-28 można przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Wystarczy w zeznaniu wskazać organizację, której chcemy pomóc. Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mają w rozliczeniu PIT-28 przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) automatycznie podany nr KRS tej OPP, którą wskazali w zeznaniu za 2020 r. (o ile nadal figuruje ona w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku).

Rozliczenie z małżonkiem

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co do zasady, nie przysługuje ci prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem chyba, że spełniasz warunki do wspólnego rozliczenia i złożyłeś tzw. zerowy PIT-28 co oznacza, że:

przez cały rok podatkowy nie osiągnąłeś przychodów z prowadzonej działalności, ani nie poniosłeś kosztów uzyskania przychodów, ani

nie byłeś obowiązany lub nie korzystałeś z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani

nie byłeś obowiązany albo nie korzystałeś z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

PIT-28 w usłudze Twój e-PIT

Podatnicy rozliczający przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą złożyć PIT-28 poprzez usługę Twój e-PIT.

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT należy wybrać zeznanie PIT-28, a następnie uzupełnić je m.in. o kwoty przychodów objętych ryczałtem oraz kwoty należnego ryczałtu za poszczególne miesiące/kwartały, a także dodać dane o przysługujących ulgach i odliczeniach.

Można także wybrać lub zmienić:

Organizację Pożytku Publicznego (OPP), na rzecz której podatnik chce przekazać 1% podatku,

rachunek bankowy, który będzie właściwy do zwrotu w przypadku, gdy z zeznania wynika nadpłata,

dane adresowe,

urząd skarbowy, do którego składane jest zeznanie.

Ważne aby zweryfikować prawidłowość wpłaconego ryczałtu w trakcie roku podatkowego. Należy sprawdzić, czy wpłaty dokonane w trakcie roku podatkowego (bez odsetek) odpowiadają wysokości wpłat za każdy miesiąc, za który wpłata podatku była należna.

Rozliczenie roczne PIT-28 nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 28 lutego 2022 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

PIT-28 przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej

Osoby rozliczające na formularzu PIT-28 dochody z działalności gospodarczej mogą złożyć zeznanie w formie elektronicznej przez system e-Deklaracje.

Zeznanie w formie papierowej należy złożyć w swoim urzędzie skarbowym lub przesłać pocztą pamiętając, aby zostało nadane w placówce pocztowej przed upływem 28 lutego 2022 r.

Zwrot nadpłaty podatku

Termin zwrotu nadpłaconego podatku z PIT-28 zależy od daty oraz sposobu jego złożenia:

w przypadku zeznań złożonych w formie papierowej – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania,

w przypadku zeznań złożonych w formie elektronicznej – nadpłata zwracana jest w terminie do 45 dni od dnia złożenia zeznania.

