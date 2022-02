22.02.2022 Marcowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych

Source: Government of Poland in Polish

Tylko w marcu, w ofercie, dostępna będzie 12-miesięczna premiowa obligacja oszczędnościowa POS.

Premiowa Obligacja Skarbowa (POS) to forma oszczędzania, która łączy gwarantowany zysk w postaci odsetek (1,50% w skali roku) z szansą na wygranie premii pieniężnej. Konstrukcja obligacji premiowej scala zalety obligacji oszczędnościowych z elementem gry losowej. To możliwość pomnożenia zainwestowanego kapitału i wygrania dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, 10.000 zł, a nawet 100.000 zł.

Obligacja 12-miesięczna będzie dostępna w sprzedaży tylko w marcu. Tak jak w przypadku pozostałych obligacji skarbowych oszczędzanie będzie można rozpocząć już od kwoty 100 zł – tyle wynosi cena jednej obligacji. Jest ona stała przez cały okres sprzedaży. Na zakup obligacji premiowych można przeznaczyć dowolną kwotę, bez limitów.

Ponadto, w marcu, wzbogacamy ofertę obligacji oszczędnościowych o emisję obligacji premiowych. Konstrukcja tego rodzaju obligacji charakteryzuje się krótkim okresem do wykupu – 12 miesięcy, gwarantowanym zyskiem w postaci odsetek oraz możliwością wygrania dodatkowej premii pieniężnej. To kolejna seria tego typu obligacji. W naszej nowej serii zwiększyliśmy minimalną pulę nagród do pół miliona złotych. Wyższa jest też nagroda I stopnia – wynosi 100.000 zł.

Poprzednie emisje z 2018 i 2019 roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Emisja kolejnej już serii instrumentów premiowych jest odpowiedzią na duże zainteresowanie tego typu obligacjami i stanowi uatrakcyjnienie oferty dla nabywców indywidualnych. Ma również na celu zwiększenie skali oszczędności i promocję wszystkich skarbowych obligacji oszczędnościowych

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Konstrukcja premiowej obligacji 12-miesięcznej

Krótki okres do wykupu – 12 miesięcy.

Każda obligacja to szansa na wygraną – nawet 100.000 złotych.

Stałe oprocentowanie 1,50% w skli roku.

Jednorazowa sprzedaż – obligacje premiowe będą sprzedawane tylko w marcu.

Możliwość wycofania oszczędności przed terminem.

Szansa na wygranie premii pieniężnej – jedna obligacja może wygrać nawet 100.000 zł

Każda kupiona obligacja to szansa na wygranie premii w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, 10.000 zł a nawet 100.000 zł. Im większa liczba nabytych obligacji tym większa szansa na wygranie premii. Minimalna liczba premii przewidzianych do wylosowania wynosi 11.111 szt. Liczba nagród i wartość puli premii rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży. Minimalna wartość puli premii wynosi 500.000 zł. Ostatecznie ustalona zostanie ona po zakończeniu sprzedaży – zgodnie ze wzorem określonym w liście emisyjnym.

Liczba premii (N)

Wartość pojedynczej premii

I stopnia

N

100.000 zł

II stopnia

N x 10

10.000 zł

III stopnia

N x 100

1.000 zł

IV stopnia

N x 1.000

100 zł

V stopnia

N x 10.000

10 zł

gdzie:

N= MAX (1 , K);

K = (S / 50.000.000), przy czym wartość K podlega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej;

S = wartość nominalna sprzedanych obligacji

Nowa seria obligacji premiowych to możliwość wygrania nawet 100.000 zł za zakup jednej obligacji. Oznacza to, że maksymalna wygrana od jednej sztuki obligacji premiowej to tysiąckrotność ceny jej zakupu. Im więcej zakupionych sztuk tym większa szansa na wygranie premii

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Organizacja losowania

Każda zakupiona obligacja otrzyma swój unikalny numer i weźmie udział w losowaniu premii. Losowanie przeprowadzone zostanie 16 lutego 2023 r. Organizacja losowania została powierzona agentowi emisji – Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. Losowanie obligacji odbędzie się przy pomocy profesjonalnego elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji.

Wyniki losowania, prezentowane w postaci wylosowanych numerów nabytych obligacji wraz z przypadającymi na te obligacje premiami, będą umieszczone w serwisie obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania. Dodatkowo agent emisji będzie informował nabywców o wygranej za pośrednictwem SMS-a i poczty elektronicznej.

Dodatkowo gwarantowany zysk – 1,50% w skali roku

Każdy kto dokonał zakupu obligacji premiowych ma zagwarantowany zysk w postaci odsetek. Oprocentowanie 12-miesięcznych obligacji premiowych jest stałe przez cały okres i wynosi 1,50% w skali roku.

Obligacje premiowe mają krótki – 12 miesięczny okres do wykupu i gwarantują zysk – 1,50% w skali roku. Kilent, który kupi obligacje ma zagwarantowane odsetki i dodatkowo szansę na wygranie premii pieniężnych, w tym najwyższej, wynoszącej 100.000 złotych

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania można skorzystać z opcji przedterminowego wykupu obligacji. Jest to możliwość wycofania wpłaconych pieniędzy w dowolnej wysokości (można zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę w wysokości 70 gr za każdą sztukę obligacji. Przedterminowego wykupu można dokonać już 7 dni po zakupie i najpóźniej do 14 lutego 2023 roku.

Obligacje wykupione przed terminem, nie biorą udziału w losowaniu premii.

Wykup obligacji z wypłatą wygranych premii

Po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu, nabywca otrzyma całą wpłaconą kwotę powiększonąo należne odsetki oraz dodatkową premię w przypadku jej wygrania.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Standardowa oferta obligacji oszczędnościowych w marcu bez zmian

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,00% w skali roku, a 2-letnich 1,50%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,60% dla 3-latek, 1,80% dla 4-latek oraz 2,20% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”, oprocentowane są odpowiednio 2,00% i 2,50% w pierwszym roku oszczędzania.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i począwszy od drugiego okresu odsetkowego jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

Obligacje skarbowe w sprzedaży detalicznej.

Od 23 lutego można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany (z wyłączeniem obligacji POS0323).

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 marca)

Cena sprzedaży

PREMIOWA

12-miesięczna POS0323

Premiowe obligacje dwunastomiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku oraz dodatkowo dają szansę na wygranie premii pieniężnej – każda obligacja bierze udział w losowaniu premii w wysokości 100.000 zł, 10.000 zł, 1.000 zł 100 zł lub 10 zł. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki oraz premia – w przypadku jej wygrania – są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po dwunastu miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

OTS0622

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS0324

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0325

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 1,60% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0326

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jesto inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,80%.W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0332

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

ROS0328

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0334

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

w dowolnym momencie przez Internet w serwisie obligacjeskarbowe.pl,

przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych,

poprzez konto Inteligo,

w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,

