Состоялось совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел совместное совещание Комитета СФ и Клуба военачальников РФ, посвященное Дню защитника Отечества.

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В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, президент клуба военачальников РФ Анатолий Куликов и члены клуба военачальников РФ, члены Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов».

Участники отметили, что совместное совещание проходит в канун 100-летия со дня учреждения праздника. «От перемены его названий за сто лет суть праздника не изменилась. Это олицетворение героической истории государства, единства армии и народа, доблести и патриотизма российских воинов».

Этот День побуждает наших граждан помнить об ответственности, которую они несут в интересах России, о необходимости отстаивать ее целостность и крепить ее суверенитет

«Этот День побуждает наших граждан помнить об ответственности, которую они несут в интересах России, о необходимости отстаивать ее целостность и крепить ее суверенитет», — подчеркнул Виктор Бондарев.

Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Виктор Бондарев

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Владимир Кожин

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Юрий Валяев

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Александр Ракитин

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Владимир Полетаев

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом военачальников РФ, посвященное Дню Защитника Отечества

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Он сообщил об итогах работы Комитета СФ по обороне и безопасности в 2021 году, отметил постоянную работу сенаторов на военно-шефском и военно-патриотическом направлениях, подчеркнул активное взаимодействие Комитета СФ с ветеранами.

Президент Клуба военачальников Российской Федерации Анатолий Куликов выразил благодарность Комитету СФ по обороне и безопасности за регулярные встречи, которые, по его мнению, имеют конкретное прикладное значение. Он сообщил о планируемой на 2022 год работе Клуба, а также высказал свое мнение о современной военно-политической обстановке в мире.

Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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Торжественное открытие в Совете Федерации Фотовыставки работ фотографа Е.А. Халдея, посвященной Дню защитника Отечества

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По окончании совещания состоялось торжественное открытие фотовыставки работ фотографа – военного фотокорреспондента Евгения Халдея «Великая Отечественная война 1941–1945 годов и Нюрнбергский процесс в фотографии».

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