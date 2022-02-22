Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы единодушно поддержали принятие соответствующего Постановления.

На 518-м заседании Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных Сил РФ за пределами территории Российской Федерации.

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Соответствующее Обращение Президента РФ поступило в верхнюю палату парламента, сказала Председатель СФ Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Обращение главы государства огласил заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Николай Панков.

В соответствии с Регламентом верхней палаты Обращение Президента РФ было рассмотрено на совместном заседании Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитетом СФ по обороне и безопасности и Комитетом СФ по международным делам, а также Советом палаты.

Решение Совета Федерации направлено на установление мира, недопущение продолжения кровопролития, обстрелов граждан. Это будет способствовать созданию нормальных условий для жизни людей, обеспечению их безопасности

С докладами выступили главы комитетов — Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области и Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

22 февраля 2022 года ратифицированы Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, они подписаны Президентом РФ и вступили в законную силу, сказал Андрей Клишас. «Договоры гарантируют защиту прав граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР, создают правовую основу для пребывания на указанных территориях российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе. Руководствуясь вышеизложенным, Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом СФ по обороне и безопасности и Комитетом СФ по международным делам решили рекомендовать Совету Федерации дать согласие Президенту РФ на использование Вооруженных Сил РФ за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права».

Согласно положениям ратифицированных Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, напомнил Виктор Бондарев, в целях обеспечения безопасности договаривающихся сторон, мира и стабильности, каждая из сторон может предоставлять другой право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной структуры и военных баз на своей территории.

Принятие Постановления — это вполне логичная мера, которая позволит защитить людей, интересы Донецкой и Луганской Народных Республик, считает Григорий Карасин.

В ходе обсуждения выступили заместители Председателя Совета Федерации Константин Косачев и Юрий Воробьев.

Константин Косачев подчеркнул, что решение сенаторов преследует цель не допустить крупномасштабной войны. «Оно дает возможность Президенту Российской Федерации предпринять все необходимые меры для того, чтобы в конечном итоге обеспечить мир в регионе».

Юрий Воробьев выразил уверенность, что эта мера может быть достаточной, чтобы остановить войну на Донбассе.

«Решение Совета Федерации направлено на установление мира, недопущение продолжения кровопролития, обстрелов граждан. Это будет способствовать созданию нормальных условий для жизни людей, обеспечению их безопасности», — резюмировала Валентина Матвиенко.

Сенаторы единодушно поддержали принятие соответствующего Постановления.

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