Ремонт гражданского и служебного оружия вправе осуществлять только юридические лица, имеющие на это лицензию

Source: Russia – Council of the Federation

Передача гражданского и служебного оружия для ремонта осуществляется на основании направления, выдаваемого Росгвардией или ее территориальным органом.

Одобрены изменения в Федеральный закон «Об оружии».

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Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по обороне и безопасности Дмитрий Перминов. ПерминовДмитрий Сергеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области

По его словам, изменения направлены на поддержку отечественных производителей гражданского оружия и патронов к нему. Документом уточняются основания приобретения гражданами Российской Федерации гражданского огнестрельного длинноствольного оружия.

«Уточняются основания, при наступлении которых гражданин вправе приобрести гражданское огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом», — отметил Дмитрий Перминов.

По словам сенатора, устанавливается, что ремонт гражданского и служебного оружия вправе осуществлять юридические лица, имеющие на это лицензию. Передача гражданского и служебного оружия для ремонта осуществляется на основании направления, выдаваемого Росгвардией или ее территориальным органом. Форма и порядок выдачи указанного направления устанавливаются Росгвардией.

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