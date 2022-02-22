Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#ExoMars-202222.02.2022 13:00

Ракету «Протон-М» для запуска станции к Марсу подготовили к отправке на Байконур

В Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») подготовлена к отправке на космодром Байконур ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска российско-европейской автоматической межпланетной станции ExoMars 2022 к Марсу.

«Ракета-носитель „Протон-М“ изготовлена и прошла полный цикл подготовки на московской площадке Центра Хруничева. Идёт её отгрузка на космодром», — сказал генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

По его словам, вместе с ракетой на Байконур в начале марта планируется отправить разгонный блок «Бриз-М» и головной обтекатель для миссии ExoMars 2022.

Запуск к Марсу автоматической межпланетной станции ExoMars 2022, создаваемой в рамках совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства, намечается в период с 20 сентября по 1 октября 2022 года. Станция состоит из европейского перелётного модуля, российского десантного модуля с посадочной платформой «Казачок» и европейского марсохода «Розалинд Франклин». Посадка «Казачка» с «Розалинд Франклин» на Красной планете ожидается в июне 2023 года.

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