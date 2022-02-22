Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой»

Source: President of Russia – Kremlin

Федеральный закон принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 22 февраля 2022 года.

Текст документа:

Статья 1

Ратифицировать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом предусматривается ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, подписанного в г.Москве 21 февраля 2022 г.

Федеральный закон внесен в Государственную Думу Президентом Российской Федерации.

Договор подтверждает курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с Луганской Народной Республикой.

В Договоре содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах.

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