Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой»

Source: President of Russia – Kremlin
Федеральный закон принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 22 февраля 2022 года.
Текст документа:
Статья 1
Ратифицировать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Справка Государственно-правового управления
Федеральным законом предусматривается ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, подписанного в г.Москве 21 февраля 2022 г.
Федеральный закон внесен в Государственную Думу Президентом Российской Федерации.
Договор подтверждает курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с Луганской Народной Республикой.
В Договоре содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах.
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