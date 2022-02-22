Переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Я очень рад Вас видеть. Спасибо, что приняли предложение.

Визит Ваш проходит в преддверии заметного события в наших двусторонних отношениях – 30-летия установления дипломатических отношений. И сегодня мы подпишем Декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении – вопроса карабхского урегулирования.

Я думаю, что мы можем, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни ещё возникают, всё-таки быть удовлетворены тем, что мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся. Мы об этом, конечно, подробно поговорим сегодня. Но в любом случае уже есть определённые договорённости с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций.

Знаю, что есть ещё споры, есть, над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы этот процесс шёл мирными средствами, развивался мирным путём и чтобы мы добивались, безусловно, удовлетворения всех сторон, вовлечённых в этот процесс.

Кстати говоря, и Российская Федерация, и другие ваши соседи, я знаю, заинтересованы в том, чтобы эти вопросы, в том числе по транспортным коммуникациям, решались, потому что в этом заинтересованы не только Азербайджан и Армения – заинтересованы и Россия, и, повторяю, все другие ваши соседи.

Что касается торгово-экономических связей, то они развиваются поступательно: несмотря на пандемию, у нас в прошлом году товарооборот вырос на 16 с лишним процентов, и это очень хороший показатель. Мы благодарны Вам за то, что Вы поддерживаете наше взаимодействие. У нас планы очень серьёзные в этом отношении. Наши экономические связи достаточно хорошо диверсифицированы, и это создаёт хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперёд.

Благодарны Вам и за решение чувствительных для нас и, на мой взгляд, очень важных и для Азербайджана гуманитарных вопросов, прежде всего за поддержку в развитии русского языка. В 300 школах Азербайджана, я знаю, что русский активно изучается, пользуется популярностью. Мы, разумеется, будем всячески это поддерживать и в будущем.

Региональные связи развиваются достаточно эффективно.

Ну и конечно, я воспользуюсь случаем, Вашим визитом, для того чтобы проинформировать Вас о том, что происходит у нас на украинском направлении. Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса.

Сразу же хочу сказать: мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему – на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности.

После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как Вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Даже в острых, очень острых ситуациях, которой является, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлечённых в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений.

К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал.

Продолжение следует.

MIL OSI