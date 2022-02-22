Павел Сорокин провёл заседание Общественного совета при Минэнерго России по развитию водородной энергетики

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 февраля. – Россия ставит своей целью довести свою долю на глобальном рынке водорода до 20%, вместе с тем простимулировав и его внутреннее потребление. Об этом сообщил Павел Сорокин на заседании Общественного совета при Минэнерго России, посвященного рассмотрению проекта Технологической стратегии развития водородной энергетики Российской Федерации до 2035 года.

«В ближайшие несколько десятилетий основой мировых энергетических балансов останутся углеводороды. Однако наряду с традиционной будет развиваться альтернативная энергетика, способствующая решению актуальных вопросов климатической повестки. Для поддержания Россией своей конкурентоспособности на мировой арене уже сейчас ведётся работа по развитию в стране водородной энергетики. Наша цель – занять до 20% глобального рынка и стимулировать внутреннее потребление водорода. Для ее достижения необходимо обеспечить доступность необходимых научных и технических решений по всей цепочке жизненного цикла от производства до применения водородных энергоносителей», – отметил Павел Сорокин.

Технологическая стратегия была разработана в тесной кооперации с представителями компаний ТЭК, экспертным и научным сообществом, он задаёт основные приоритеты технологического развития в кратко-, средне и долгосрочной перспективе. Члены Общественного Совета при Минэнерго России рассмотрели проект документа, а также представили ряд предложений по его доработке.

24.12.2021

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