Одобрен закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил А. Епишин.

Совет Федерации одобрил закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

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Документ представил заместитель председателя Комитета СФ Андрей Епишин. ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области

Предусматривается проведение указанного эксперимента с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. В территорию эксперимента включены город федерального значения Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан.

Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до 5 человек, состоящие на учете по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в налоговых органах субъектов Российской Федерации, входящих в территорию эксперимента.

В течение срока проведения эксперимента не допускается увеличение налоговых ставок и уменьшение предельного размера доходов.

Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, освобождаются от обязанности подавать в налоговый орган налоговую декларацию, а также расчет по страховым взносам. В соответствии с законом оплата труда наемных работников будет осуществляться налогоплательщиком только через уполномоченную кредитную организацию, на которую возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц.

Также одобрены закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с проведением этого эксперимента в части отдельных вопросов налогообложения международных холдинговых компаний и закон «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации» об установлении нормативов распределения доходов от применения этого налогового режима.

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