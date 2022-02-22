Одобрен закон об индексации «военной» пенсии

Source: Russia – Council of the Federation

С 1 января 2022 года устанавливается ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6 процента от назначенной пенсии.

Одобрены изменения в статью 1 Федерального закона «О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».

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На период с 1 января 2022 года устанавливается ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6 процента от назначенной пенсии.

Докладчиком по вопросу выступил председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

Он напомнил, что в январе текущего года Президент Российской Федерации поручил Правительству РФ проиндексировать выплаты опережающими темпами. Правительство подготовило соответствующий законопроект. На это планируется выделить из бюджета в 2022 году порядка 63 млрд. рублей.

«Это важное решение направлено на усиление социальной защиты военных пенсионеров и членов их семей», — подчеркнул Виктор Бондарев.

Глава Комитета СФ по обороне и безопасности пояснил, что изменения предусматривают индексацию пенсий выше уровня инфляции опережающими темпами более чем двум с половиной миллионам граждан, уволенным с военной службы.

«Для «военных» пенсионеров закон устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября 2022 года – 77,41 процентов. Для «военных» пенсионеров, являющихся участниками Великой Отечественной войны, и членов их семей устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в размере 4,6 процентов от назначенной пенсии», — сказал Виктор Бондарев.

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