Г. Карасин: Двустороннее сотрудничество России и Туркменистана продолжает поступательно развиваться

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

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В беседе принял участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

Двустороннее сотрудничество России и Туркменистана продолжает поступательно развиваться. Успешно осуществляется взаимодействие в образовательной сфере, культурной, гуманитарной областях, межпарламентские связи

Григорий Карасин подчеркнул, что двустороннее сотрудничество России и Туркменистана продолжает поступательно развиваться. Успешно осуществляется взаимодействие в образовательной сфере, культурной, гуманитарной областях, межпарламентские связи.

Рашид Мередов отметил наличие открытого, дружеского конструктивного диалога между двумя странами. Он проинформировал о национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на ближайшие 30 лет.

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана

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Григорий Карасин

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Фарит Мухаметшин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана

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В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки и проведения межпарламентского форума высокого уровня, а также Диалога женщин-лидеров Центральной Азии в мае 2022 года в столице Туркменистана Ашхабаде. Была затронута тема 30-летия дипотношений между Россией и Туркменистаном, в настоящее время разрабатывается план мероприятий, которые пройдут под знаком этого юбилея.

Также поднимались вопросы подготовки к проведению в 2022 году VI Каспийского саммита в Туркменистане и 2-го Каспийского экономического форума в России.

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