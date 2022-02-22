Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС-6722.02.2022 16:10

Госкомиссия приняла решение об отправке следующей экспедиции на МКС

Во вторник, 22 февраля 2022 года, в Госкорпорации «Роскосмос» под председательством Генерального директора Дмитрия Рогозина прошло заседание Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов.

Госкомиссия утвердила одобренное Советом главных конструкторов предложение Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») о запуске 18 марта 2022 года пилотируемого корабля «Союз МС-21» с экипажем 67-й экспедиции на Международную космическую станцию.

Ожидается, что 14 марта состоится заседание Государственной комиссии о готовности к вывозу ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-21» на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур, 17 марта — заседание Государственной комиссии по утверждению основного и дублирующего экипажей МКС-67, 18 марта — заседание Государственной комиссии о готовности ракеты к заправке и пуску.

В основной экипаж МКС-67 входят космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, в дублирующий — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Госкомиссия также приняла предложение технического руководства о завершении 30 марта 2022 года полёта корабля «Союз МС-19» с экипажем МКС-66 — космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем.

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