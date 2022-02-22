В Совете Федерации проходит 518-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудят закон о повышении пенсий ветеранам военной службы.

Сенаторы рассмотрят закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6 проц.

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В повестке заседания также ряд других значимых системных социально-экономических законов.

«Считаю, что повышение военных пенсий станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества. Было поручение Президента России, было обращение к парламентариям Председателя Правительства, где он просил не затягивать с принятием этого несомненно важного для большой части наших граждан закона», — заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга — «Чем раньше мы одобрим этот закон, тем быстрее начнется его реализация, люди получат выплаты. Напомню, что закон имеет обратную силу и действует с 1 января этого года».

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