В Москве состоялась торжественная церемония чествования олимпийцев

Source: Russia Ministry of Sport

21 февраля в Москве на «ВТБ-Арене» прошла торжественная церемония чествования спортсменов – участников XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине (КНР).

С успешным выступлением на Олимпийских играх российских спортсменов поздравили Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Низкий поклон вам, друзья, членам сборной, большой нашей команды, которая показала, что трудные вызовы делают нас только сильнее. Вы установили новый национальный исторический рекорд – 32 награды, такого еще не было. Мы благодарны вам за каждую медаль, за каждое место, вся страна болела за вас, вы выложились по полной. Сегодня ваш триумф, момент славы. Правительство обязательно продолжит развивать спорт в нашей стране. За вами потянется множество мальчишек и девчонок», – сказал Дмитрий Чернышеко.

«Сборная еще раз подтвердила статус одного из лидеров мирового спорта. Цена каждой медали, безусловно, является высокой – будь то золотая, серебряная или бронзовая. Низкий поклон тренерам, врачам, которые вас оберегали, сделали возможным выступление на Играх. Они многие годы посвящали себя вашим карьерам. Желаю вам еще больших побед во славу нашей великой Родины», – отметил Министр.

«Когда начинались соревнования, у нас было 6 утра, сейчас на Дальнем Востоке нас смотрят болельщики, давайте их поприветствуем и тех ребят, которые болели, как мы здесь, в Москве. Зимний спорт в России развивается. Давайте поблагодарим тех, кто готовил этих спортсменов. Я надеюсь, что в 2026 году мы рекорд превзойдем», – добавил Игорь Левитин.

XXIV Олимпийские зимние игры проходили в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Соревнования проводились по 13 видам спорта в 109 дисциплинах на спортивных объектах, расположенных в трёх кластерах: Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

Российские спортсмены выиграли 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) в девяти видах спорта, в двух видах – лыжных гонках и фигурном катании – награды высшего достоинства. По общему количеству наград Россия заняла второе место, первое – у команды Норвегии (37 медалей), третье – у Германии (27 медалей). Олимпийская сборная России обновила рекорд по общему количеству завоёванных медалей на Олимпийских зимних играх.

Фото: ТАСС, РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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