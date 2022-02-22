В. Матвиенко: Ратификация Договоров между Россией и Донецкой и Луганской Народными Республиками откроет новые возможности для жителей ДНР и ЛНР

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации назвала долгожданным и выстраданным решение России о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга заявила журналистам, что сенаторы единодушно поддержали историческое решение Президента России о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Смотрите также

Председатель СФ поблагодарила Президента РФ за принятое решение и волю, а также жителей Народных Республик, которые до последнего защищали свою землю. «Это долгожданное и выстраданное решение, причем не только для жителей Донецка и Луганска. Оно отвечает и настроениям российского общества».

Это долгожданное и выстраданное решение, причем не только для жителей Донецка и Луганска. Оно отвечает и настроениям российского общества

Спикер СФ напомнила, что восемь лет Россия настойчиво убеждала киевские власти и европейских партнёров в том, что необходимо решение вопроса и прекращение внутриукраинского конфликта.

«Россия остановила гражданскую войну и защитила жителей Донецка и Луганска. Впереди непростой путь, и Россия в рамках подписанных Договоров сделает все для оказания помощи и поддержки жителям Луганской и Донецкой Республик, чтобы восстановить экономику, решить социальные вопросы, обеспечить защиту людей, мир и стабильность в регионе».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в России привержены всем демократическим ценностям, главная из которых – право человека на жизнь. «Наша страна по‑прежнему выступает за единую неделимую равную для всех безопасность. Россия отстаивала и будет отстаивать независимую внешнюю политику, верховенство международного права, главенствующую роль ООН. Настроены на продолжение дипломатических взаимоуважительных переговоров с учетом наших национальных интересов».

MIL OSI