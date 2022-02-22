Владимир Путин внёс в Совет Федерации предложение о принятии постановления Совета Федерации о согласии на использование Вооружённых Сил за пределами территории Российской Федерации

Source: President of Russia – Kremlin

Текст обращения Президента в Совет Федерации:

На основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации и в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой вношу предложение о принятии постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о согласии на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

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