22 февраля состоятся переговоры главы Российского государства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Source: President of Russia – Kremlin

Планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономи­чес­кой и гуманитарной сферах.

Кроме того, имеется в виду рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по вос­становлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

По итогам переговоров будет подписана Декларация о союз­ническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайд­жаном на союзнический уровень.

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