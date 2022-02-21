22 февраля состоятся переговоры главы Российского государства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Source: President of Russia – Kremlin
Планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Кроме того, имеется в виду рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.
По итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень.