21.02.2022 Wtorkowy webinar dla księgowych i w środę dla przedsiębiorców

Wtorkowy webinar dla księgowych i w środę dla przedsiębiorców21.02.2022

Zapraszamy na spotkania, podczas których powiemy o nowych rozwiązaniach zawartych w Polskim Ładzie.

We wtorek, szczególnie księgowych i doradców podatkowych, aby porozmawiać o obowiązkach płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

We środę powiemy o zmianach w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, skierowane do przedsiębiorców zawodowych.

Podczas wydarzeń eksperci Krajowej Administracji Skarbowej będą wyjaśniać zmiany wprowadzone Polskim Ładem, szczególnie istotne dla nauczycieli i przedsiębiorców. Spotkania będą otwarte, dlatego nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji.

Specjaliści opowiedzą między innymi o decyzjach, jakie może podjąć pracownik i jaki mają (lub mogą mieć) one wpływ na wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz o nowym mechanizmie poboru zaliczek na podatek dochodowy oraz o nowych obowiązkach płatnika.

22 lutego (wtorek) o 10:00 zapraszamy na webinar Zmiany w obowiązkach płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach Polskiego Ładu, kierowany do księgowych i doradców podatkowych. Wystarczy kliknąć w link i dołączyć do spotkania.

23 lutego (środa) o 11:00 zapraszamy na spotkanie, które zostanie poświęcone zmianom w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, skierowane do przedsiębiorców. Wystarczy kliknąć w link i dołączyć do spotkania.

