21.02.2022 Polska przekazała szczepionki Palestynie

Polska przekazała szczepionki Palestynie
21.02.2022

Polska wysłała do Palestyny 300 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Palestyna, podobnie jak Polska, mierzy się teraz z największym jak do tej pory wzrostem zachorowań w okresie całej pandemii. Przy niespełna pięciomilionowej ludności całego jej terytorium, zaszczepionych pełną dawką jest 32% mieszkańców, a dzienna, odnotowywana liczba nowych zakażeń przekracza 10 000.

Polskę i Palestynę łączą serdeczne relacje, które staramy się rozwijać we wszystkich obszarach. W bieżącym roku przypada 40. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych.

Nieprzerwanie od 2005 r. Palestyna jest jednym z głównych partnerów polskiej współpracy rozwojowej. Polskie organizacje pozarządowe oraz przedstawicielstwo Polski w Ramallah, dysponując środkami z programu Polska pomoc, realizują we współpracy z miejscowymi partnerami projekty rozwojowe. W roku 2021 ich działania koncentrowały się na wsparciu systemu opieki ratowniczo-medycznej na Zachodnim Brzegu, a także na integracji i otoczeniu opieką osób z niepełnosprawnościami. Wdrożono także projekt humanitarny, którego celem było zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i schronienia dla mieszkańców Strefy Gazy. Równocześnie polska placówka dyplomatyczna zrealizowała inicjatywy nakierowane na wsparcie lokalnej społeczności zarówno na Zachodnim Brzegu, jak i w Strefie Gazy.

Polska nieustannie od 2007 r. wspiera również działania Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) poprzez wpłaty wielostronne do budżetu ogólnego bądź w odpowiedzi na konkretne apele dotyczące najpilniejszych potrzeb. W roku 2021 przekazała środki w wysokości 2 mln zł, a łączna kontrybucja Polski na rzecz UNRWA w latach 2007-2021 wyniosła blisko 20 mln zł.

W 2021 r. kontynuowane było również wsparcie Polski na rzecz Służby Działań ONZ Przeciwko Minom (UNMAS, United Nations Mine Action Service) zrealizowane poprzez wpłatę w wysokości 300 000 zł.

W sumie wsparcie ze środków Polskiej pomocy na rzecz Palestyny wyniosło w 2021 r. przeszło 5,7 mln zł.

Pomoc w walce z pandemią COVID-19 w postaci przekazania Palestynie szczepionek zrealizowana została po raz pierwszy. Niemniej jednak, nie jest ona jedynym krajem, któremu Polska udzieliła wsparcia w tym zakresie. W ostatnich miesiącach szczepionki zostały przekazane m.in. Kambodży, Wietnamowi, Tajwanowi, Kenii, Ukrainie, Laosowi i Filipinom. Działanie jest możliwe dzięki współpracy z Kancelarią Premiera, Ministerstwem Zdrowia oraz Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.

