Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#МКС#МКС-66#ЮЗГУ21.02.2022 17:00

Университетские кубсаты на борту МКС

В четверг, 17 февраля 2022 года, к Международной космической станции успешно пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-19» с более чем 2 500 кг полезных грузов на борту. В их число входят шесть сверхмалых космических аппаратов «ЮЗГУ-55», разработанных специалистами Юго-Западного государственного университета в рамках научно-образовательного проекта Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Очередная партия микроспутников класса «кубсат» «ЮЗГУ-55» №№ 5–10 должна обеспечить продолжение пятого этапа долгосрочного космического эксперимента «Радиоскаф». Он предназначен для отработки технологий создания сверхмалых спутников, их научной и служебной аппаратуры, а также проведения летно-конструкторских испытаний в условиях автономного полета с передачей научных данных и фотоизображений земной поверхности. Общая координация технических решений, выпуск рабочих инструкций и методик эксперимента, организация наземных тренировок и предстартовой подготовки, доставка спутников к МКС на борту грузовых кораблей и запуск кубсатов в процессе внекорабельной деятельности космонавтов осуществляются соответствующими службами РКК «Энергия» в целях поддержки новых инженерных кадров в области спутникостроения с перспективой развертывания интеллектуальной группировки сверхмалых российских космических аппаратов на околоземной орбите.

Программа космического эксперимента «Радиоскаф» стартовала в феврале 2006 года, когда с борта МКС в свободный орбитальный полет отправился выработавший свой ресурс скафандр «Орлан-М», оснащенный средствами командной телеметрии и радиолюбительской связи. Второй модифицированный спутник-скафандр, запущенный российскими космонавтами в августе 2011 года, передавал уже не только голосовые сообщения, но и цифровые изображения Земли с установленных фотокамер. Первый прототип микроспутника ЮЗГУ третьего этапа, выведенный российским экипажем МКС в августе 2014 года, совершил шестимесячную автономную миссию по отработке базовой платформы и электронных модулей под контролем университетского центра космической связи. В августе 2017 года с борта МКС состоялся запуск университетских кубсатов четвертого этапа «Томск-ТПУ 120» и начала пятого этапа «Танюша-ЮЗГУ» № 1-2 в стандартной конфигурации 3U. А в августе 2018 года в полет отправилась следующая пара однотипных кубсатов «Танюша-ЮЗГУ» №№ 3–4.

Новые спутники «ЮЗГУ-55» по конструкции аналогичны серии университетских аппаратов пятого этапа эксперимента «Радиоскаф», но имеют специальную ручку в торцевой части корпуса для удобства запуска во время выхода в открытый космос. Каждый из них представляет собой 3U-кубсат массой около 4 кг, оборудованный усовершенствованным радиомодулем для передачи телеметрии, звукозаписей и цифровых изображений Земли, адаптивной системой экономичного энергоснабжения с использованием солнечных батарей, бортовой ЭВМ с возможностью оперативного обновления полетного задания, средствами пассивной стабилизации и активной ориентации на основе гиродинов разработки ЮЗГУ. Научно-прикладная аппаратура спутника включает прецизионный магнитометр для комплексного исследования заряженных частиц земной магнитосферы, четыре фотокамеры и радиотехнический блок обработки навигационных данных пролетающих самолетов для дистанционного мониторинга воздушного движения в зоне видимости спутника. Запуск спутников «ЮЗГУ-55» №№ 5–10 с борта МКС запланирован в соответствии с графиком выходов российского экипажа в открытый космос в течение 2022 года.

Кроме того, в июне 2022 года с помощью грузового корабля «Прогресс МС-20» предполагается доставка на МКС еще двух пар кубсатов «ЮЗГУ-55» №№ 11–12 и «Циолковский-Рязань» №№ 1–2, которые должны завершить формирование автономной интеллектуальной группировки сверхмалых университетских космических аппаратов пятого этапа программы «Радиоскаф».

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