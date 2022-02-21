Source: Russia Federal Space
#НПО Энергомаш#МКС21.02.2022 11:26
Российские двигатели РД-181 обеспечили запуск американского корабля Cygnus
В субботу, 19 февраля 2022 года, в 20:40 по московскому времени ракета-носитель Antares 230+ с автоматическим космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома Уоллопс. Успешный пуск носителя обеспечили двигатели РД-181, работавшие на первой ступени ракеты, разработанные и произведенные в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»)
Космический корабль Cygnus доставит на Международную космическую станцию более 3,7 тонны грузов для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции, а также оборудование и материалы для научных исследований. Планируется, что грузовой корабль прибудет к орбитальной станции 21 февраля.
РД-181 представляет собой однокамерный жидкостный ракетный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом.
Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного газа
Топливо: кислород + керосин
Модификации двигателя
РД-181
Период разработки
2014-2015
Назначение
РН «Антарес»
Основные этапы программы РД-181
Заключение контракта по ЖРД РД-181 с компанией Орбитал (США) — 7 декабря 2014 г.
Первое огневое испытание ЖРД РД-181 — март 2015 г.
Сертификация ЖРД РД-181 завершена — 7 мая 2015 г. (7 огневых испытаний одного двигателя с наработкой 1650 сек.)
Первые товарные ЖРД РД-181 поставлены в США — июнь 2015 г.