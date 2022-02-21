Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#МКС21.02.2022 11:26

Российские двигатели РД-181 обеспечили запуск американского корабля Cygnus

В субботу, ​19 февраля 2022 года, в 20:40 по московскому времени ракета-носитель Antares 230+ с автоматическим космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома Уоллопс. Успешный пуск носителя обеспечили двигатели РД-181, работавшие на первой ступени ракеты, разработанные​ и произведенные в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»)

Космический корабль Cygnus доставит на Международную космическую станцию более 3,7 тонны грузов для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции, а также оборудование и материалы для научных исследований.​ Планируется, что грузовой корабль прибудет к орбитальной станции 21 февраля.

РД-181 представляет собой однокамерный жидкостный ракетный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом.

Жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного газа

Топливо: кислород + керосин

Модификации двигателя

РД-181

Период разработки

2014-2015

Назначение

РН «Антарес»

Основные этапы программы РД-181

Заключение контракта по ЖРД РД-181 с компанией Орбитал (США) — 7 декабря 2014 г.

Первое огневое испытание ЖРД РД-181 — март 2015 г.

Сертификация ЖРД РД-181 завершена — 7 мая 2015 г. (7 огневых испытаний одного двигателя с наработкой 1650 сек.)

Первые товарные ЖРД РД-181 поставлены в США — июнь 2015 г.

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