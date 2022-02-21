Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик

Source: President of Russia – Kremlin

Глава Российского государства подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики».

Также Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.

Президент России и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой.

По окончании церемонии подписания состоялась беседа Владимира Путина с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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