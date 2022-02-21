К. Косачев провел встречу с членом Великого Государственного Хурала Монголии Д. Цогтбаатаром

Source: Russia – Council of the Federation

У России и Монголии существуют значительные ресурсы для дальнейшего расширения взаимного сотрудничества, считает вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с членом Великого Государственного Хурала Монголии, руководителем делегации Великого Государственного Хурала Монголии на сессиях ПА ОБСЕ Дамдином Цогтбаатаром.

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«У России и Монголии существуют значительные ресурсы для дальнейшего расширения взаимного сотрудничества. Необходимо и далее прилагать усилия для еще более динамичного движения вперед», — сказал Константин Косачев.

У России и Монголии существуют значительные ресурсы для дальнейшего расширения взаимного сотрудничества

Дамдин Цогтбаатар отметил, что в Монголии также настроены на активное взаимодействие парламентариев как важной составляющей двусторонних отношений.

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членом Великого Государственного Хурала Монголии, руководителем делегации Великого Государственного Хурала Монголии на сессиях ПА ОБСЕ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членом Великого Государственного Хурала Монголии, руководителем делегации Великого Государственного Хурала Монголии на сессиях ПА ОБСЕ

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членом Великого Государственного Хурала Монголии, руководителем делегации Великого Государственного Хурала Монголии на сессиях ПА ОБСЕ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членом Великого Государственного Хурала Монголии, руководителем делегации Великого Государственного Хурала Монголии на сессиях ПА ОБСЕ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членом Великого Государственного Хурала Монголии, руководителем делегации Великого Государственного Хурала Монголии на сессиях ПА ОБСЕ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членом Великого Государственного Хурала Монголии, руководителем делегации Великого Государственного Хурала Монголии на сессиях ПА ОБСЕ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с членом Великого Государственного Хурала Монголии, руководителем делегации Великого Государственного Хурала Монголии на сессиях ПА ОБСЕ

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В ходе беседы обсуждалась работа по созданию объединенной Межпарламентской комиссии. Отмечено, что такой формат совместной работы хорошо себя зарекомендовал в рамках парламентского сотрудничества с другими странами.

Также внимание было уделено взаимодействию законодателей в рамках международных парламентских организаций, в первую очередь на таких важных площадках как ОБСЕ, Межпарламентский союз, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Азиатская парламентская ассамблея.

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