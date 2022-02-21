Ирина Арефьева назначена директором Административного департамента Минэнерго России

Source: Russia Ministry of Energy

21 февраля, Москва. – Приказом Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова на должность директора Административного департамента Минэнерго России назначена Ирина Арефьева.

Ирина Арефьева имеет высшее юридическое образование, окончила Московский военный институт Федеральной пограничной службы ФСБ России.

До назначения работала на государственной службе в должности заместителя директора Департамента развития ЖКХ Минстроя России. До этого работала в органах государственного регулирования цен (тарифов) – ФЭК России, ФСТ России, Управления ФАС России по Калининградской области, РЭК г. Москвы, занимала руководящие должности в юридических службах АО «Федеральная грузовая компания», Фонда капитального строительства города Москвы.

MIL OSI