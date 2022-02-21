В Совете Федерации прошел «круглый стол», посвященный реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провели И. Святенко и М. Ахмадов.

В Комитете СФ по социальной политике прошел «круглый стол», посвященный реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г. Участники заседания обсудили современные вызовы и новые тенденции в работе туристской отрасли.

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики сенаторы Российской Федерации, представители федеральных и региональных органов государственной власти, профессионального сообщества.

В своем выступлении глава профильного Комитета СФ напомнила о действующей с 2019 г. Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г., а также о реализации с прошлого года национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Для согласования целей и задач Стратегии, национального проекта и входящих в его состав федеральных проектов недавно распоряжением Правительства Российской Федерации были внесены изменения в целевые показатели Стратегии», — сообщила Инна Святенко.

В этой связи в декабре прошлого года также была утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», участниками которой стали 17 министерств и ведомств.

Парламентарий также отметила, что финансовое обеспечение реализации мероприятий госпрограммы на 2022–2024 гг. определено в федеральном бюджете и составляет 168 млрд руб., в том числе на 2022 г. — 53 млрд руб., на 2023 г. — 58 млрд руб., на 2024 г. — 57 млрд руб.

Выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов, в том числе обеспечивающей инфраструктуры, Мохмад Ахмадов назвал одним из важных направлений реализации госпрограммы.

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Юлия Лазуткина

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Ахмат Салпагаров

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Ольга Хохлова

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Алексей Синицын

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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В ходе мероприятия представители заинтересованных органов государственной власти, а также тех регионов, которые уже имеют опыт работы по созданию подобных проектов, выступили со своими предложениями.

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