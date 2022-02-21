В. Матвиенко: Отношения России и Киргизии носят характер стратегического партнерства и союзничества

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации и Председатель Жогорку Кенеша Киргизской Республики обсудили межпарламентское взаимодействие и связи регионов двух стран.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской Республики Талантом Мамытовым. Основной темой беседы стали вопросы двусторонего межпарламентского сотрудничества и взаимодействия на международных площадках.

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Валентина Матвиенко подчеркнула, что визит Председателя Жогорку Кенеша в Россию будет содействовать укреплению парламентских контактов – важной составляющей межгосударственных отношений. «Связи носят характер стратегического партнерства и союзничества, скреплены всей историей наших народов».

Спикер Совета Федерации напомнила, что в этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений и Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Талант Мамытов отметил, что между Россией и Киргизией есть полное взаимопонимание, которое позволяет развивать сотрудничество.

Стороны отметили плодотворное взаимодействие законодателей двух стран. По словам Председателя СФ, придается особое значение работе Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Жогорку Кенешем Киргизской Республики. Валентина Матвиенко призвала активизировать работу на уровне профильных комитетов.

Между Россией и Киргизией есть полное взаимопонимание, которое позволяет развивать сотрудничество

Председатель Совета Федерации высоко оценила сотрудничество российских и киргизских парламентариев в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств и подчеркнула важность культурно-образовательного форума «Дети Содружества», ежегодного организовываемого Жогорку Кенешем и МПА СНГ у берегов Иссык-Куля. «Значительное внимание уделяем мониторингу избирательных кампаний. Только в 2021 году российские сенаторы трижды участвовали в наблюдении за выборами в Киргизской Республике».

Председатель Жогорку Кенеша считает, что МПА СНГ стала авторитетной и влиятельной организацией не только на пространстве Содружества, но и на мировой арене.

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Валентина Матвиенко

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Григорий Карасин

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Елена Перминова

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Геннадий Голов

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской республики

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Собеседники обсудили взаимодействие парламентариев в ПА ОДКБ и Межпарламентском союзе.

Спикер Совета Федерации обратила внимание на поступательное развитие прямых связей между регионами двух стран. «Связи с территориальными образованиями Киргизии поддерживают более 70 субъектов РФ, заключено порядка 50 документов о сотрудничестве».

В ходе встречи были затронуты вопросы гуманитарного сотрудничества в период пандемии, а также тема образования, в том числе на русском языке. По словам Валентины Матвиенко, в Киргизии русский язык имеет статус официального и является языком межнационального общения.

Талант Мамытов выступил с предложением расширить возможности обучения граждан Киргизии в средних специальных учебных заведениях в России.

Председатель Совета Федерации и Председатель Жогорку Кенеша Киргизской Республики также осмотрели выставку фоторабот Евгения Халдея «Великая Отечественная война 1941–1945 годов и Нюрнбергский процесс», посвященную Дню защитника Отечества. Валентина Матвиенко напомнила о тысячах ленинградцев-блокадников, которые были эвакуированы в годы войны в Киргизию, а также о военном комиссаре Киргизии генерале Панфилове и его дивизии, оборонявшей Москву в 1941 году. Спикер СФ считает важным, чтобы молодежь помнила общую историю, борьбу в годы Великой Отечественной войны по защите общей страны.

Во встрече участвовали заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Аренин, АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина. КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области

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