Встреча со спортсменами паралимпийской команды России

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день!

Вы знаете, что чуть меньше месяца назад встречался с нашей олимпийской сборной накануне её отъезда на Игры в Пекин. Вчера Игры завершились, и мы начинаем новый отсчёт до старта другого яркого, знакового праздника спорта – Паралимпиады.

Этому событию нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным, заряжающим эмоциям, которые неизменно вызывают в нас спортсмены-паралимпийцы.

Каждый раз, наблюдая за вашими выступлениями, узнавая ваши истории успеха, невозможно не поражаться, какую же волю, какой характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору, смысл своей жизни в спорте высших достижений.

Поэтому прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремлённости, умения «держать удар», который даёт миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного.

Также хотел бы поздравить вас с включением в паралимпийскую сборную команду России. Представить родную страну на таких соревнованиях – заветная вершина, мечта в спортивной карьере такого рода для любого атлета. Вы эту вершину взяли, и от полного триумфа – паралимпийского пьедестала – вас отделяет последний рывок. Именно в нём будут сконцентрированы долгие годы упорнейших тренировок, весь наработанный вами опыт и мастерство, ваш многотрудный путь в спорте.

Для некоторых членов российской команды Паралимпиада в Пекине уже не первая, и вызывает огромное уважение, что несмотря на имеющиеся заслуги, вы не останавливаетесь на достигнутом, продолжаете тренироваться и брать новые и новые высоты.

Это непрерывное стремление к совершенству – одно из главных качеств паралимпийцев. Вы глубоко понимаете великую ценность гуманизма, человеческого достоинства, равных возможностей. И неслучайно Паралимпиады всегда отличает особая, исключительно добрая атмосфера. Её создают царящие здесь теплота и взаимоподдержка, искренность и открытость.

Паралимпийский урок отзывчивости, равноправия и справедливости сегодня важен как никогда. Мир остро нуждается в мощной объединяющей силе спорта, в благородных принципах соперничества, нуждается в вашей позитивной энергии и активности, которые преображают общество, воспитывают в людях – особенно у молодёжи – нравственную зрелость.

Уверен, предстоящие Игры внесут свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания, а сильные духом паралимпийцы подарят болельщикам не только зрелищные выступления и новые рекорды, но и осознание того, что в жизни действительно важно и значимо.

Дорогие друзья!

Знаю, сейчас вы ещё находитесь на тренировочных базах, продолжаете усиленно готовиться к выходу на арены и трассы Пекина. И рядом с вами, как всегда, в постоянном режиме трудятся ваши наставники, тренеры, медицинские специалисты, вспомогательный персонал.

Хотел бы обратиться и к ним со словами признательности за неустанную заботу о наших замечательных, талантливых атлетах, за высокий профессионализм и искреннюю любовь к своему делу, к своим подопечным. Их успехи на первенствах и попадание в национальную команду – во многом, конечно же, и ваша заслуга.

Рад возможности поздравить сегодня с Днём рождения одного из ваших коллег – тренера сборной России по хоккею-следж Александра Владимировича Ларионова, он с нами на связи сегодня.

Также на связи и помощник Президента Игорь Евгеньевич Левитин, который сегодня отмечает круглую дату – 70 лет.

Александр Владимирович, Игорь Евгеньевич, примите наши искренние поздравления и пожелания новых успехов, новых достижений. И конечно же, здоровья – сейчас это особенно важно.

Мы переживаем за каждого из вас, дорогие друзья, поэтому прошу всех наших паралимпийцев строго соблюдать все связанные с эпидемией медицинские предписания – и оргкомитета Паралимпиады, и наших специалистов. Правительство, ФМБА и Российский паралимпийский комитет должны приложить для этого все возможные усилия и обеспечить все условия.

Уверен, вы готовы к соревнованиям, и в целом традиционно входите в число лидеров мирового паралимпийского спорта. Но в спорте – мы знаем это хорошо – всегда надо помнить и о конкурентах. А они у нас сильные, шли к этой Паралимпиаде не менее трудным путём, преодолевая себя и внешние обстоятельства, готовились так же упорно и долго, поэтому сражаться за звание лучших из лучших они будут жёстко, отчаянно.

Верю, вы готовы достойно и честно отвечать на любой вызов и побеждать и в полной мере проявите свой волевой характер и покажете максимум своих возможностей. Знайте, что здесь, в России, вас очень любят, искренне гордятся вами и будут за вас болеть.

Желаю вам успехов и ярких выступлений на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине!

Пожалуйста.

Продолжение следует.

MIL OSI