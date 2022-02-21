Владимир Путин провёл встречу с паралимпийской сборной командой России в преддверии Игр в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 февраля, Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу в формате видеоконференцсвязи с паралимпийской сборной командой России. Мероприятие приурочено к XIII Паралимпийским зимним играм 2022 в Пекине (Китай), которые стартуют 4 марта.Во встрече с главой государства приняли участие спортсмены сборных команд по следж-хоккею, лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых), горнолыжному спорту (ПОДА, спорт слепых), сноуборду и керлингу на колясках. Также в мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, помощник Президента Игорь Левитин и председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.Спортсмены вышли на связь с территорий проведения заключительного этапа подготовки к Играм-2022: из кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, УТЦ «Семинский перевал» в Республике Алтай, СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, керлинг-клуба «Пингвин» в Новосибирске.«Хотел бы поздравить вас с включением в паралимпийскую сборную команду России. Представить родную страну на таких соревнованиях – заветная вершина, мечта в спортивной карьере такого рода для любого атлета. Вы эту вершину взяли, и от полного триумфа – паралимпийского пьедестала – вас отделяет последний рывок. Именно в нём будут сконцентрированы долгие годы упорнейших тренировок, весь наработанный вами опыт и мастерство, ваш многотрудный путь в спорте», – отметил Владимир Путин.«Верю, вы готовы достойно и честно отвечать на любой вызов и побеждать и в полной мере проявите свой волевой характер и покажете максимум своих возможностей. Знайте, что здесь, в России, вас очень любят, искренне гордятся вами и будут за вас болеть», – сказал Президент.В ходе встречи к Владимиру Путину обратились заслуженный мастер спорта России, капитан сборной России по следж-хоккею, серебряный призёр XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи Дмитрий Лисов, мастер спорта России международного класса по спорту слепых в лыжных гонках и биатлоне Вера Хлызова и старший тренер по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.«Я начал заниматься следж-хоккеем более десяти лет назад и помню, как благодаря Вашей поддержке в 2009 году была создана первая сборная команда. Почти пять лет мы шли к Играм в Сочи, и на первых зимних домашних Паралимпийских играх мы не уступали в мастерстве сильнейшим командам мира и в честной борьбе мы заняли второе место. Игр в Китае мы ждали долгие восемь лет, и за это время наш вид спорта очень сильно вырос. Пользуясь, случаем, хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто верил в нас все эти долгие годы, все эти долгие восемь лет, и помогал готовиться к этим Играм», – сказал Дмитрий Лисов.«В нашей стране сделано очень много для того, чтобы люди, имеющие инвалидность, могли активно заниматься спортом. Решается вопрос о создании безбарьерной среды на спортивных объектах. Хотелось бы, конечно, чтобы в каждом регионе нашей страны создавалось всё больше спортивных баз для спортсменов высокого класса, а также имеющих к ним доступ людей с инвалидностью. Хоть и без флага и без гимна, но наша команда сделает всё возможное, чтобы отстоять честь и достоинство нашей страны на Паралимпийских играх в Пекине», – заявила Вера Хлызова.Старший тренер по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров подчеркнул: «Мы готовились к этому мероприятию очень сильно. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом. Четырёхлетний цикл был очень сложный, но мы выполнили все задания, и на сегодняшний день наша команда готова к тому, чтобы дать хороший отпор и бой».XIII Паралимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года. В Играх примут участие около 736 спортсменов из 50 стран. Они разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта. Наибольшее количество комплектов медалей будет разыграно в горнолыжном спорте (30), лыжных гонках (20) и биатлоне (18).Состав паралимпийской делегации Российской Федерации утверждён на заседании Исполкома Паралимпийского комитета России 16 февраля 2022 г. С учетом дополнительных квот Исполком ПКР утвердил состав делегации в количестве 185 человек, из которых 71 спортсмен.Спортсмены команды ПКР примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде из 78 видов программ. 33 спортсмена выступят в лыжных гонках и биатлоне. 10 человек будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, шесть – по сноуборду. В команде по следж-хоккею 17 спортсменов, керлингу на колясках – пять.Фото: http://www.kremlin.ru/Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI