Source: Russia Federal Space

#Роскосмос21.02.2022 15:47

Авиакомпания «Космос» завершила эксплуатацию самолётов Ту-134

В субботу, 19 февраля 2022 года, Производственное объединение «Космос» (организация Госкорпорации «Роскосмос») выполнило два последних полёта на самолёте Ту-134АК и на этом прекратило эксплуатацию данного типа воздушного судна. В завершающих полётах приняли участие авиационные блогеры и любители авиации.

Самолёты Ту-134АК с бортовыми номерами RA-65994 и RA-65995 начали эксплуатироваться с 1984 года в Пограничных войсках СССР. С 1993 года воздушные судна использовались Государственной транспортной компанией «Россия», с 2010 года — Специальным лётным отрядом «Россия».

В 2016 году самолёты были переданы в Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (организация Роскосмоса) для эксплуатации авиакомпанией «Космос». Они выполняли воздушные перевозки с аэродрома «Внуково-3» руководства и специалистов ракетно-космической промышленности России на космодромы Байконур, Восточный и Плесецк, в города присутствия организаций Роскосмоса, санитарные и эвакуационные рейсы.

Самолёт Ту-134АК, имеющий 4 пассажирских салона и вмещающий 28 пассажиров, сыграл важную роль в выполнении им специальных задач авиакомпании «Космос», ориентированной на потребности ракетно-космической промышленности России.

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