20.02.2022 Minister Rau spotkał się z minister spraw zagranicznych Australii

Minister Rau spotkał się z minister spraw zagranicznych Australii20.02.2022

Minister Zbigniew Rau podjął w Warszawie szefową australijskiej dyplomacji Marise Payne. Kontekst rozmowy stanowiło realne widmo konfliktu zbrojnego w Europie wschodniej, mogącego mieć globalne konsekwencje. Minister Rau omówił również działania, jakie podejmuje w tej kwestii zarówno jako szef polskiej dyplomacji, jak i Przewodniczący Organizacji i Bezpieczeństwa w Europie.

Ministrowie wymienili się pogłębionymi ocenami sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz regionie Indo-Pacyfiku. – Polska i Australia należą do tzw. państw podobnie myślących w odniesieniu do globalnych wyzwań i zagrożeń, co przekłada się na konkretną współpracę w sferze politycznej, prawnej i obronnej – podkreślił minister Zbigniew Rau. Minister Payne zadeklarowała wolę zacieśniania współpracy z Polską, wskazując podobieństwo wyzwań i problemów w obu regionach.

Ministrowie zgodzili się, że mimo dzielącej nasze kraje odległości, relacje dwustronne oraz współpraca na forach wielostronnych są bardzo dobre. Od czasu wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Australii w 2018 r. umacniają się kontakty polityczne oraz gospodarczo-handlowe.

Data wizyty ma również symboliczne znaczenie, bowiem 20 lutego 2022 r. Polska i Australia świętują 50. rocznicę nawiązania relacji dyplomatycznych (https://www.gov.pl/web/premier/50-lecie-stosunkow-dyplomatycznych-australia-polska).

