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#НПО Энергомаш20.02.2022 20:00

Работники Энергомаша активно выдвигают рабочие инициативы

В Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») активно ведется работа по вовлечению сотрудников в процесс непрерывных улучшений.

Денис Игорев, электросварщик ручной сварки сборочного цеха НПО Энергомаш, в 2021 году выдвинул пять инициатив. Все они были одобрены техническим советом и уже реализованы. Часть инициатив касалось улучшения рабочего места: доработка инструментальной тумбы под размер длинных трубопроводов, модернизация пульта сварочного агрегата, доработка узла, удерживающего заготовку.

Денис Игорев также в соавторстве с коллегами-сварщиками выдвинул инициативу о доработке технологического процесса сварки неповоротных стыков трубопроводов. Это рабочее предложение реализовано вместе с техбюро сборочного цеха.

«Лучше сразу сделать хорошо, чем потом переделывать», — так поясняет Денис Игорев свой внутренний мотив, который подвиг его на выдвижение рабочих предложений по улучшению рабочего места.

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