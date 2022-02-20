Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева20.02.2022 08:00

Многослойная экономия

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») опробована технология изготовления многослойных печатных плат со встроенными электрорадиоизделиями. Благодаря новому для ИСС технологическому решению появилась возможность размещать электронные компоненты не только на внешней поверхности платы, но и компактно встраивать их внутрь.

Работа — ювелирная в полном смысле этого слова. Миниатюрные электронные элементы необходимо было поместить внутрь восьмислойной платы. Причём так, чтобы их не раздавило во время прессования в вакуумном ламинирующем прессе. Таким способом были изготовлены сразу несколько тестовых плат. Столь трудоёмкий процесс имеет смысл, ведь это позволяет значительно расширить функциональные возможности аппаратуры. Перспективы у технологии могут быть весьма впечатляющими.

«Встраивание электрорадиоизделий внутрь печатной платы позволяет значительно уменьшить массогабаритные параметры „начинки“ спутника, — рассказывает инженер службы главного технолога Константин Поминов. — К примеру, за счёт уменьшения количества различных соединений, предназначенных для связи электрорадиоизделий на плате между собой. В итоге внутренний объём многослойной печатной платы можно использовать. Это действительно экономный подход, который особенно важен в спутникостроении».

Снижение массы радиоэлектронной аппаратуры за счёт таких компактных печатных плат — очевидный плюс для космического аппарата. К примеру, сэкономленное благодаря инновационному подходу бортовое пространство можно использовать для установки резервных плат. Это кардинально повысит надёжность аппаратуры. Как отмечают специалисты ИСС, многослойные платы со встроенными электрорадиоизделиями — перспективная, но технически сложная линия в развитии приборного производства.

Поэтому полтора года назад не всё внушало оптимизм. В процессе прессования оплавленная паяльная паста растеклась, вызвав короткое замыкание. Последующее уменьшение её объёма не устранило «текучую» проблему полностью.

В 2021 году была закуплена новая тугоплавкая паяльная паста с температурой плавления на 39 °С выше прежней. И такое решение оказалось успешным! Рентгеновский контроль после прессования показал, что 96 % электрорадиоизделий платы после сборки внешних слоёв сохранили работоспособное состояние. Впрочем, после определённых доработок реально достичь и 100-процентного показателя, отмечают специалисты. Добиться максимального результата необходимо ещё и потому, что платы такого конструктива не пригодны для ремонта.

«Данный метод изготовления печатных плат требует повышенного внимания исполнителей и чёткого выполнения технологического процесса», — отмечает ведущий инженер-технолог цеха изготовления приборов и печатных плат Галина Полякова.

Несмотря на трудоёмкость, именно эта технология может стать востребованной при решении узкоспециализированных задач. Особенно когда требуются небольшие габариты радиоэлектронной аппаратуры.

Будут ли в итоге такие изделия применяться в составе бортовой радио-электронной аппаратуры, определят конструкторы и технологи. Многослойные платы со встроенными электрорадиоизделиями уже успешно прошли квалификационные заводские испытания. И сейчас готовятся к проведению квалификационных конструкторских тестов. Технология опробована в рамках выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Совершенствование существующих технологических процессов изготовления перспективной бортовой аппаратуры на основе современной электронной базы повышенной интеграции».

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