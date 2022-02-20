Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6620.02.2022 15:32

Дмитрий Рогозин поздравил космонавта Антона Шкаплерова с юбилеем

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в воскресенье, 20 февраля 2022 года, вышел на связь с российским сегментом Международной космической станции, чтобы поздравить с Днём рождения космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, встречающего 50-летие в «командировке» на орбите.

Дмитрий Рогозин пожелал юбиляру благополучия, успешного выполнения программы полёта, передал поздравления от генерального директора Первого канала Константина Эрнста, съёмочной группы научно-просветительского проекта «Вызов» и, в частности, участников космического полета — режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. Напомним, что Антон Шкаплеров играет в фильме одну из главных ролей — космонавта, который вместе с Юлией Пересильд летит на помощь товарищу по отряду космонавтов.

Во время общения Дмитрий Рогозин и Антон Шкаплеров обсудили ближайшие планы российской пилотируемой космонавтики — утверждение экипажей и отправку на Международную космическую станцию очередной экспедиции, а также план-график российских выходов в открытый космос.

Антон Николаевич Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов в мае 2003 года, к тому времени за спиной у него было командование эскадрильей авиаполка ВВС в подмосковной Кубинке. Первый же космический старт состоялся только через 8 лет после зачисления в отряд — 14 ноября 2011 года Шкаплеров полетел в космос в качестве командира корабля «Союз ТМА-22». Сейчас у Антона уже четвертая по счету экспедиция, в которую он отправился в качестве командира «Союз МС-19» 5 октября прошлого года, и уже в четвертый раз он отмечает день рождения в космосе.

Антону Шкаплерову в 2013 году было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2017 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2019 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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