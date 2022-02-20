Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Луна20.02.2022 14:00

Вулканизм на Луне

Луна была вулканически активной на протяжении значительной части своей геологической истории. Первые извержения вулканов произошли примерно 4,3 миллиарда лет назад. Вулканизм был наиболее интенсивным между 3,8 и 3 миллиардами лет назад.

В этот период была образована большая часть лунных лавовых базальтовых равнин тёмного цвета, которые хорошо видны невооружённым глазом в период полнолуний. Это был трещинный вулканизм. Вулканические постройки в виде вулканических конусов на Луне крайне редки.

В 1610 году Галилео Галилей предположил, что эти огромные тёмные участки на Луне — лунные моря. Воды там не оказалось, но термин «море», применительно к этим объектам, сохранился: Море Спокойствия, Море Изобилия, Море Ясности и другие. Лунные моря сложены вулканическими горными породами: андезиты, трахиты, базальты, возраст которых оценивают в 3–4 млрд лет.

Светлые участки поверхности Луны, на которых располагаются возвышенности и горы, называются «материки». Лунные моря являются самыми крупными деталями рельефа Луны, их размер колеблется от 200 до 1100 километров в поперечнике. Лунные моря занимают около 40 % площади видимой стороны Луны.

На обратной стороне Луны морей гораздо меньше и они небольшого размера. Самое крупное из них — Море Москвы диаметром около 300 км. Базальтовая лава, заполнившая Море Москвы, изливалась в позднеимбрийскую эпоху 3,8–3,2 млрд лет назад. Причины, почему базальты лунных морей находятся преимущественно на видимой стороне Луны, не ясны и до настоящего времени эта проблема обсуждается научным сообществом.

Источник: Московский планетарий

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