XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали «серебро» в парном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – бронзовые призёры

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (Китай) завершились соревнования по фигурному катанию. Последний комплект наград разыграли спортивные пары. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряные медали с результатом 239,25 балла в сумме за короткую и произвольную программы.

«Золото» взяли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов – 239,88 и опередившие нашу пару всего на 0,63 балла. Бронзовыми призёрами стали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвёртое место (220,50).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских фигуристов c наградами Олимпийских зимних игр.

«От всей души поздравляю замечательных Евгению Тарасову и Владимира Морозова с выдающимся прокатом и завоеванием серебряных медалей. Всего 0,63 балла наша пара уступила хозяевам Игр – китайцам. Но для нас награды Жени и Володи с золотым отливом. Ребята долгие годы шли к олимпийскому пьедесталу, были в их карьере успехи и неудачи. Но сегодня они продемонстрировали мастерство высшего уровня, справились с волнением и выступили настолько красиво и одухотворённо, что невозможно было оторвать глаз от их программы.

Также поздравляю нашу молодую пару, дебютантов Олимпийских игр Анастасию Мишину и Александра Галлямова. У них была технически очень сложная программа и они откатали её достойно и уверенно. Ярко показала себя на этих Играх ещё одна российская пара – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, занявшие четвёртое место. Убеждён, у наших молодых пар впереди много победных выступлений.

Хочу выразить огромную благодарность тренерам наших фигуристов: Максиму Транькову, Этери Тутберидзе, нашей легендарной Тамаре Москвиной и всему тренерскому штабу, а также Федерации фигурного катания на коньках России и её президенту Александру Горшкову», – отметил Олег Матыцин.

27-летняя Евгения Тарасова и 29-летний Владимир Морозов – заслуженные мастера спорта России, серебряные призёры Игр-2018 в командных соревнованиях, трёхкратные призёры чемпионатов мира, двукратные чемпионы Европы. Евгения родом из Казани и в составе российской сборной представляет Республику Татарстан. Владимир родился в Потсдаме (Германия), в составе российской сборной представляет Москву. Пара тренируется под руководством Максима Транькова и Этери Тутберидзе.

20-летняя Анастасия Мишина и 22-летний Александр Галлямов – заслуженные мастера спорта России, чемпионы мира и Европы. Анастасия родилась в Санкт-Петербурге, Александр – в г. Березники Пермского края. В составе сборной России пара выступает за Санкт-Петербург, тренируется в Спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной под руководством Артура Минчука и Тамары Москвиной.

По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России фигурным катанием на коньках занимаются 677 753 человека. Всего в стране функционирует 264 отделения, в том числе 58 спортивных школ олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 1 082 человека, тренеров-преподавателей – 147 человек. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта занимаются 28 967 человек в 66 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки занимаются 24 579 человек.

Фигурное катание на коньках является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Московская область, Москва, Тверская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Красноярский край, Омская область, Свердловская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Мордовия, Самарская область.

В России развитием фигурного катания на коньках совместно с Министерством спорта занимается Федерация фигурного катания на коньках России. Президент Федерации фигурного катания на коньках России, главный тренер сборной – Александр Горшков.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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