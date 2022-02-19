Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Орбитальные группировки19.02.2022 22:00

400 судов используют спутниковую связь

Уже 400 судов вошли в «морскую сеть» VSAT компании «Космическая связь» и получили возможность пользоваться полноценной высокоскоростной связью через спутник. Услуги компании теперь применяются на 373 морских и речных суднах, а также 27 судах ледового класса, включая 12 ледоколов.

VSAT-решения дают возможность объединить суда компании в единую частную корпоративную сеть, пользоваться телефонией и Интернетом, оперативно обмениваться информацией между головным офисом, диспетчерскими пультами и кораблями, реализовать непрерывный мониторинг, получать картографические данные, а в отдельных случаях — телевизионный и радиосигнал.

Технология бесшовного переключения между спутниками ГП КС помогает обеспечить охват 99% акваторий России, а также акватории Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов.

«Совет по правам человека ООН еще в 2016 году отнес доступ к интернету к базовым правам человека. Поэтому так важно обеспечить людей, проводящих по несколько месяцев вдали от суши и привычной жизни, достойным уровнем медиапотребления и коммуникациями. И это одно из приоритетных направлений работы „Космической связи“: все больше морских судов присоединяются к сети VSAT ГП КС. Мы будем и дальше предоставлять им доступную и качественную связь и интернет, где бы они ни находились», — отметил генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин.

Источник: Космическая связь

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