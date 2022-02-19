Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Орбитальные группировки19.02.2022 16:00

Связь без границ

Населённые пункты, отрезанные от благ цивилизации, лесозаготови-тельные участки, сельскохозяйственные угодья, места сосредоточения и добычи природных ресурсов… Можно ли пользоваться телефонной связью и Интернетом там, где почти не ступала нога человека? Уже сегодня специалисты нашего предприятия комплексно решают подобные задачи.

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») разработан комплекс бортовой и наземной аппарауры, которая предназначена для системы спутниковой конфиденциальной мобильной связи. Работа над техническим проектом в интересах Госкорпорации «Роскосмос» шла пять лет.

И вот долгожданный результат: под занавес ушедшего года «железногорские спутникостроители» успешно защитили его у заказчика. Процедура защиты прошла в онлайн-формате, однако это не помешало успешно продемонстрировать экспертам все технологические тонкости. Тем более, что летом прошлого года во время Научно-технического совета в ИСС представители Роскосмоса увидели основные результаты работы — совместное функционирование созданных макетов бортового и наземного оборудования.

Ключевая особенность новой системы — доступность: она рассчитана на массового потребителя. И способна обеспечить связь в таких районах, куда априори не в состоянии дотянуться базовые станции сотовых операторов. Для этого пользователи смогут использовать компактные устройства, напоминающие телефон с антенной — простые и недорогие терминалы с невысокими радиотехническими характеристиками.

Малая мощность таких «радиотрубок» просто обязывает применять спутники с высокими «передающими» качествами для устойчивой связи. Поэтому в системе используются современные технические решения, позволяющие обеспечить высокую энергетику в абонентских радиолиниях.

«Преимущество системы в том, что за счёт применяемых технических решений она позволит обеспечить голосовую связь и передачу данных абонентам на всей территории Российской Федерации, включая районы Крайнего Севера и Арктики, — рассказывает главный конструктор проекта, ведущий инженер ИСС Владимир Головков. — В первую очередь, это необходимо для удалённых территорий, где нет сотовой связи. Уверен, что у системы может быть большой коммерческий спрос. В том числе, среди частных пользователей».

Проектная работа выполнена на высоком техническом уровне, поэтому замечаний у заказчика не было. Будет ли в итоге такая система создана в будущем — вопрос открытый. В любом случае полученные результаты подтверждают возможность её успешного применения. Таким образом могут быть обеспечены связью до 500 000 абонентов. Кроме этого, созданный задел предполагается использовать при реализации других проектов, в том числе — в разработке перспективных спутниковых систем «Скиф» и «Марафон IoT».

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