Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#НПО Лавочкина#Космодромы#Байконур#OneWeb19.02.2022 12:15

На Байконуре завершилась заправка разгонного блока «Фрегат» для OneWeb

На космодроме Байконур успешно завершилась заправка разгонного блока «Фрегат», предназначенного для выведения на околоземную орбиту новой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb в рамках миссии № 38.

После окончания технологических операций, которые проводились на заправочно-нейтрализационной станции в течение недели, специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») осуществляют транспортировку разгонного блока в чистовую камеру монтажно-испытательного корпуса площадки № 112 космодрома.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года со стартового комплекса «Восток» (площадка № 31) космодрома Байконур.

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