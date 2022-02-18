XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: Сергей Ридзик – бронзовый призёр в соревнованиях по ски-кроссу

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (КНР) в соревнованиях по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» россиянин Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль. Победителем стал швейцарец Райан Регес, второе место занял его соотечественник Алекс Фива.

29-летний Сергей Ридзик – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Игр-2018 в Пхёнчхане. Илья родился в Мончегорске (Мурманская область), в составе российской сборной представляет Москву. Тренируется в СШ «РГШ-Столица» под руководством Талгата Саяпова и Станислава Аношкина.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.

По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России фристайлом занимаются 4 276 человек. Всего в стране функционируют 30 отделений, в том числе 22 спортивные школы олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 125 человек, тренеров-преподавателей – семь человек. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта фристайлом занимаются 1 845 человек в 18 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки 1 800 человек.

Фристайл является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Ярославская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Сахалинская область, Кемеровская область, Красноярский край, Томская область, Свердловская область, Челябинская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Чувашская Республика.

В России развитием фристайла совместно с Министерством спорта занимается Федерация фристайла России. Президент Федерации фристайла России – Алексей Курашов. Главный тренер – Михаил Носов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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