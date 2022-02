18.02.2022 Rusza nabór wniosków dla uzdrowisk w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Source: Government of Poland in Polish

Rusza nabór wniosków dla uzdrowisk w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych18.02.2022

Tym razem o bezzwrotne wsparcie mogą ubiegać się polskie uzdrowiska! Od 18 lutego do 4 marca gminy uzdrowiskowe oraz te ze statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą składać wnioski w kolejnym naborze Programu Inwestycji Strategicznych. To już czwarta odsłona programu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych to dziesiątki miliardów złotych na ważne inwestycje w całej Polsce. Wsparcie samorządów umożliwia realizację m.in. inwestycji drogowych czy edukacyjnych.

Polski Ład to plan rozwoju na lata, który pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Rozwiązania zaplanowane są w sposób kompleksowy i obejmują wszystkie ważne obszary naszego codziennego życia. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład mają wspomóc rozwój regionalny po epidemii. Pozwalają zrekompensować możliwe zmniejszenie wpływów do budżetów gmin w związku z obostrzeniami pandemicznymi.

Rząd wspiera gminy uzdrowiskowe

Działania w ramach Polskiego Ładu zaplanowane są perspektywicznie i długofalowo. Program Inwestycji Strategicznych to pieniądze, które trafiają bezpośrednio do samorządów i pozwalają na zmiany w regionie, które często byłyby niemożliwe bez dofinansowania rządowego. W naborze, który prowadzony jest do 4 marca wnioski mogą składać:

gminy uzdrowiskowe;

gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej*.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w Aplikacji Polski Ład, dostępnej na stronie www.bgk.pl.

Gminy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski:

o wartości dofinansowania nie większej niż 2 milionów złotych;

o wartości dofinansowania nie większej niż 5 milionów złotych.

Na jakie inwestycje można przeznaczyć dofinansowanie?

Inwestycje bliskie nam – widoczne bezpośrednio w naszym sąsiedztwie są kluczowe dla rządu. To m.in. drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Zależy nam, by samorządy mogły się rozwijać. Nowe inwestycje w regionie to polepszenie jakości życia, a jednocześnie nowe możliwości rozwoju i miejsca pracy.

Więcej informacji

Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie BGK.

*W rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1301) wg wykazu prowadzonego przez Ministra Zdrowia.

MIL OSI