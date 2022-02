18.02.2022 Premier odwiedził budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kokotowie (woj. małopolskie)

Source: Government of Poland in Polish

Dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 60% wartości inwestycji nowopowstałe zaplecze spełni najwyższe standardy pomocy medycznej. Powstaniu nowej bazy LPR towarzyszy budowa i modernizacja sąsiadującej infrastruktury drogowej. Prawie 4 mln zł stanowiące 80% środków na ten cel pochodzi z budżetu państwa.

Podczas akcji ratowania życia liczy się każda minuta. Inwestycje takie jak budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kokotowie pozwalają na zachowanie standardu tzw. „złotej godziny” pomiędzy zdarzeniem a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia.

– To miejsce, z którego bardzo szybko, w ciągu właściwie 3 minut, śmigłowiec jest podnoszony i udaje się w różne odległe miejsca, ratując dzieci i dorosłych w okolicznościach klęsk żywiołowych, ale przede wszystkim wypadków – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Powstanie nowoczesnego zaplecza ratownictwa medycznego nie byłoby możliwe bez wsparcia ze środków rządowych stanowiących 60% wartości całej inwestycji. Dzięki temu nowo powstałe zaplecze spełni najwyższe standardy funkcjonalności.

Blisko 800 interwencji rocznie

Nasilające się w ostatnim czasie trudne warunki pogodowe mogą doprowadzić do tragedii. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa regularnie wysyła sms-y i informacje dla mieszkańców poszczególnych województw. Tylko w ostatnim roku zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w woj. małopolskim podjął blisko 800 interwencji. To ponad dwie akcje ratunkowe śmigłowca każdego dnia.

– W czasie takim jak ten, kiedy te bardzo niszczycielskie wichury przechodzą przez Polskę, pomoc która dociera, liczy się w minutach, a czasami w sekundach. Dlatego bardzo mocno rozbudowujemy tę bazę, żeby ta pomoc jak najszybciej mogła do ludzi dotrzeć. Pomoc, która jest potrzebna w odległym miejscu od Krakowa, na przykład 50-80 km, dużo szybciej jest w stanie dotrzeć za pomocą śmigłowca – zauważył szef rządu.

Podczas wizyty w województwie małopolskim premier Mateusz Morawiecki wziął także udział w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Kolejne inwestycje drogowe

Powstaniu nowej bazy LPR towarzyszy budowa i modernizacja sąsiadującej infrastruktury drogowej, takiej jak ukończony w styczniu 2022 r. most przez rzekę Serafa. Realizacja inwestycji o wartości 5 mln złotych nie byłaby możliwa bez rządowego wsparcia w kwocie blisko 4 mln złotych.

Pomoc niesiona w całym kraju

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi działalność w 21. bazach stałych rozmieszczonych w całym kraju. W każdym z nich stacjonują śmigłowcowe zespoły ratownictwa medycznego.

W Zespole Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS – od ang. Helicopter Emergency Medical Service) znajduje się pilot, ratownik medyczny/pielęgniarka i lekarz. Realizowane przez nie zadania obejmują:

ratownictwo medyczne (udzielanie pomocy ich ofiarom nagłych wypadków);

transport pacjentów wymagających opieki medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi;

transport medyczny pacjentów spoza granic kraju (np. transport do Polski obywateli naszego kraju, ofiar wypadków lub nagłych zachorowań);

transport medyczny pacjentów poza granice kraju.

MIL OSI