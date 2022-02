18.02.2022 Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli: chcemy, żeby Europa mogła się rozwijać pokojowo

Source: Government of Poland in Polish

Szef polskiego rządu uczestniczył w szczycie UE-UA w Brukseli, który miał na celu odnowienie i pogłębienie partnerstwa z Afryką. Z europejskiego punktu widzenia istotne jest, by zapewnić naszym sąsiadom – państwom afrykańskim – perspektywy rozwoju. Równie ważnym tematem podnoszonym w trakcie licznych rozmów ze światowymi przywódcami była sytuacja Ukrainy i napięcia na naszej wschodniej granicy. Wolność i suwerenność to podstawowe wartości europejskie, których musimy bronić.

– To jest sytuacja oczywiście bez precedensu, aby w ostatnich dziesięcioleciach jakieś państwo najechało inne państwo tutaj w Europie. Musimy się temu z całą mocą przeciwstawiać – podkreślił szef polskiego rządu. Podczas spotkań ze światowymi przywódcami premier zwracał uwagę na konieczność zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa wszystkim krajom europejskim.

Wschodnia granica UE i NATO

Polska jako kraj na wschodniej france NATO i Unii Europejskiej podlega wielu różnym zagrożeniom, tak jak inne europejskie państwa. Nie jest to tylko bezpośrednie zagrożenie polityką neoimprerialną ze strony Rosji, ale też zagrożenia o charakterze pozamilitarnym, takie jak szerzenie dezinformacji, szantaż gazowy czy ataki hakerskie.

– Od kilku miesięcy bardzo mocno podnosimy tę kwestię, bardzo mocno alarmujemy naszych partnerów w Unii Europejskiej. Jedność Zachodu jest utrzymana i to jest również bardzo ważne. Nie damy się zaszantażować – jesteśmy zdecydowani dać jednoznaczny odpór temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą – zaznaczył premier. I dodał – Dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że niepodległa i suwerenna Ukraina to jest polska racja stanu.

Znaczące sankcje dla Rosji w razie inwazji na Ukrainę

Na szczycie Rady Europejskiej mamy pełną świadomość tego, że zagrożenie wojną Ukrainy z Rosją jest realne. To bardzo poważna groźba dla stabilności i pokoju w Europie. Dlatego szef polskiego rząd, na forum europejskim, dyskutował o zestawie znaczących sankcji, nie tylko z punktu widzenia relacji Rosji z UE, ale też ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Rola Polski jako kraju, który przewodniczy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jest znacząca na arenie międzynarodowej.

Wsparcie Unii Afrykańskiej

Aby zapewnić stabilny rozwój Unii Europejskiej musimy mieć stabilne otoczenie – stąd współpraca na linii Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. W Afryce żyje blisko 1 300 mln ludzi. To trzy razy więcej niż w Unii Europejskiej. Zapewnienie naszym sąsiadom z innego kontynentu odpowiednich perspektyw rozwoju, miejsc pracy, edukacji dla młodych ludzi to nasze działanie. Właśnie temu w wielu obszarach został poświęcony ten szczyt.

– Dobra wola Polski i współpraca polskich firm na kontynencie afrykańskim została zauważona. Rozmawiałem z kilkoma premierami i prezydentami różnych państw afrykańskich. Jestem przekonany, że Polska także tutaj odgrywa bardzo pozytywną rolę w zapewnieniu jak najbliższej realnej współpracy – podkreślił premier.

MIL OSI