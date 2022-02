18.02.2022 Polski Ład i wzmacnianie inwestycji

Source: Government of Poland in Polish

Polski Ład i wzmacnianie inwestycji18.02.2022

Polski Ład wprowadza przyjazny klimat podatkowy dla inwestorów.

Kluczowe inwestycje są teraz obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora.

Dzięki wprowadzeniu porozumienia inwestycyjnego (Interpretacja 590) strategiczni inwestorzy otrzymają wiążącą opinię o skutkach podatkowych planowanej inwestycji.

Chcąc polepszyć klimat inwestycyjny w Polsce zostały wprowadzone zmiany w podejściu do inwestorów. Rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie, które wspierają prowadzenie działalności gospodarczej i innowacje to m. in. stworzenie Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora i porozumienie inwestycyjne (tzw. interpretacja 590).

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI) to nowe proinwestycyjne podejście Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej do kluczowych inwestorów. Zajmuje się obsługą kluczowych inwestorów – takich, którzy planują rozpocząć inwestycje o wartości minimum 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.), w szczególności poprzez prowadzenie procedury zawierania porozumienia inwestycyjnego.

COPI udziela wsparcia inwestorom na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia – w momencie rozpoczęcia inwestycji, jak i na kolejnych etapach jej realizacji.

Na czym polega porozumienie inwestycyjne?

Inwestor będzie mógł podpisać z Ministrem Finansów porozumienie dotyczące podatkowych skutków realizowanej inwestycji. To kolejny instrument prawa podatkowego umożliwiający przedsiębiorcy zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Porozumienie inwestycyjne jest umową zawieraną między inwestorem a Ministrem Finansów w zakresie skutków podatkowych inwestycji. W ramach jednej procedury i jednego dokumentu ma gwarantować inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie:

uprzedniego porozumienia cenowego (APA),

opinii zabezpieczającej,

wiążącej informacji akcyzowej,

wiążącej informacji stawkowej,

interpretacji indywidualnej.

Przedsiębiorca nie będzie musiał składać odrębnych wniosków do różnych organów KAS.

Porozumienie inwestycyjne ma charakter wiążący zarówno dla inwestora jak i dla organów podatkowych – da to inwestorowi, istotną z punku biznesowego, gwarancję stabilności w stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

Inwestorzy mogą kontaktować się z COPI pod adresem centrum.obslugi.inwestora@mf.gov.pl.

MIL OSI