18.02.2022 Polscy i amerykańscy żołnierze ramię w ramię dbają o bezpieczeństwo na wschodniej flance

Source: Government of Poland in Polish

„Znajdujemy się w bazie lotniczej, ale to miejsce to nie tylko baza lotnicza, to również rozbudowywane i przygotowywane magazyny sprzętu wojskowego, które stanowić będą łatwe rozwinięcie bojowe dla sił amerykańskich. To jest baza i magazyny, które będą największe, jeżeli chodzi o skalę w naszej części Europy” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego.

W piątek 18 lutego br. szef MON oraz przebywający z wizytą dyplomatyczną w Polsce sekretarz obrony L. Austin spotkali się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego.

„Obecność wojsk amerykańskich jest dowodem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo w Europie na wschodniej flance NATO. To, że żołnierze polscy służą ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi daje umiejętność interoperacyjności pomiędzy naszymi wojskami, a więc wzmacnia bezpieczeństwo. (…) Na ziemi polskiej żołnierze amerykańscy służą tu w Powidzu, ale także w Poznaniu i Orzyszu. Jesteśmy dumni z tego, że możemy gościć żołnierzy amerykańskich”

– podkreślił minister.

Obecnie w Polsce w ramach NATO oraz współpracy dwustronnej ze Stanami Zjednoczonymi przebywa ok. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Od kilkunastu dni trwa przerzut dodatkowych 4700 żołnierzy wojsk USA w związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa w naszym regionie. Polscy i amerykańscy żołnierze współpracują podczas wielu ćwiczeń wojskowych oraz podnoszą poziom interoperacyjności w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Za dotychczasową współpracę wojskową Polakom podziękował dziś sekretarz obrony USA.

„Jak wiemy nasze jednostki są tutaj w formie rotacyjnej i rzeczywiście szkolą się, ćwiczą i współpracują z żołnierzami Wojska Polskiego. Bardzo doceniamy to, że podjęliście nas tak dobrze. Dziękuję za to, że możemy właśnie w ten rotacyjny sposób ćwiczyć razem. Służymy i ćwiczymy ramię w ramię. Tak na dobrą sprawę, widok amerykańskich i polskich żołnierzy stojących obok siebie ramię w ramię w ramię, to dla mnie dobrze znany obraz. Niezależnie czy w Iraku, czy w Afganistanie, wszędzie tam służyliśmy z Polakami, wszędzie tam gdzie byliśmy, byli też Polacy. Jest to bardzo wspaniały obraz, ponieważ pokazuje nasze silne relacje i silną współpracę, która będzie jeszcze lepsza”

– powiedział podczas spotkania z żołnierzami sekretarz Austin.

Minister przypomniał, że współpraca polsko-amerykańska ma długie tradycje i podziękował żołnierzom amerykańskim za ich służbę w Polsce.

„Ta służba wspólna nie jest od dziś, nie jest od wczoraj. Żołnierze polscy i amerykańscy służyli w wielu miejscach świata, w Iraku i Afganistanie. Wszędzie tam, gdzie trzeba zapewnić bezpieczeństwo, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest współpraca. Korzystając z okazji obecności pana sekretarza Austina, chciałem serdecznie podziękować żołnierzom Stanów Zjednoczonych za ich codzienna służbę tu w Polsce, a panu sekretarzowi za wizytę złożoną i za zaangażowanie osobiste, w rozwój relacji sojuszniczych polsko-amerykańskich”

– powiedział.

Sekretarz Austin podziękował żołnierzom amerykańskim za ich służbę w Polsce i podkreślił rolę wspólnej służby w umacnianiu partnerstwa pomiędzy państwami.

„Chciałbym wam wszystkim podziękować za to, że tak godnie reprezentujecie zarówno Polskę jak i Stany Zjednoczone. Możemy dużo rozmawiać o naszym partnerstwie niemniej to wasze działania, to wasza codzienna służba ramię w ramię powoduje, że sojusz jest możliwy i to rzeczywiście działa. Pan minister powiedział mi wcześniej coś, co już wiedziałem, a mianowicie, że niezależnie gdzie i kiedy amerykańscy żołnierze służą, jest to oznaka zaangażowania wobec naszego partnera. Jestem niezmiernie dumny z waszej służby, poświęcenia, dziękuję za wasze zaangażowanie i codzienny profesjonalizm”

– powiedział.

***W ramach amerykańskiej operacji Atalntic Resolve do Polski trafiła Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa, której wojska stacjonują w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie, Toruniu i Bolesławcu, zespół zadaniowy Brygady Lotnictwa Bojowego stacjonujący w Powidzu oraz pododdziały logistyczne. Amerykanie zdecydowali również o przeniesieniu z Niemiec do Poznania tzw. Elementu Dowodzenia Misji operacji Atlantic Resolve, który kieruje działaniami żołnierzy amerykańskich nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach regionu. Od października 2019 roku struktura ta funkcjonuje jako Wysunięte Dowództwo Dywizyjne. Koordynuje funkcjonowanie SZ USA w naszym regionie w ramach operacji Atlantic Resolve.

NATO w 2017 rozmieściło w okolicach Orzysza jedną z czterech grup bojowych eFP (ang. enhanced Forwad Presence – wzmocniona Wysunięta Obecność). Została ona utworzona przez Stany Zjednoczone przy udziale wojsk z Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji.

W Polsce w ramach NATO oraz współpracy dwustronnej przebywa ok. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to również ważne kontakty zbrojeniowe. W ostatnich latach zawarto kilka przełomowych umów modernizacyjnych. Dzięki temu Wojsko Polskie zostanie niebawem wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt wojskowy – samoloty F-35, zestawy rakietowe Patriot, moduły ogniowe Himars oraz czołgi Abrams, które będą stanowić ważny element w systemie obronnym naszego państwa. Wzmocnią tym samym wschodnią część Polski.

