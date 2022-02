18.02.2022 Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną

Source: Government of Poland in Polish

Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną18.02.2022

18 lutego 2022 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach oraz stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne. Według Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki, z potencjalnymi korzyściami spowodowanymi napływem funduszy NGEU, po ich zatwierdzeniu, oraz szybszym niż oczekiwano spadkiem deficytu i poziomu zadłużenia w miarę ożywienia gospodarczego. Fitch przewiduje średni wzrost gospodarczy dla Polski w latach 2022-2023 na poziomie 3,9 proc.

Perspektywy ratingu

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku utrzymującej się poprawy finansów zewnętrznych, w tym spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto kraju do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A” lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić trwały wzrost gospodarczy w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”, wspierany przez politykę makroekonomiczną.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku utrzymującego się wzrostu długu publicznego, spowodowanego poluzowaniem polityki fiskalnej, wymagalności potencjalnych zobowiązań lub osłabienia wzrostu gospodarczego w średnim okresie.

Rating może być również obniżony, jeśli standardy zarządzania lub warunki dla rozwoju przedsiębiorczości pogorszą się, niekorzystnie wpływając na gospodarkę.

