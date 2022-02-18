Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-67#Союз МС-2118.02.2022 15:57

Экипаж МКС-67 готов к нештатным ситуациям во время посадки

На базе центрифуги ЦФ-18 функционирует специализированный тренажер ручного управляемого спуска ТС-18, позволяющий обучать космонавтов управлению кораблем «Союз МС» при воздействии реальной перегрузки, которую экипаж испытывает во время возвращения с орбиты на Землю.

На экзамене космонавты демонстрируют алгоритм действий, которые необходимо выполнить, если произойдет сбой в автоматике при спуске аппарата или поступит рекомендация перейти на ручной управляемый спуск.

Командир экипажа и бортинженер сдают экзамен по очереди. Предусмотрены два режима — статика и динамика. Одни задания космонавт выполняет, находясь в неподвижной центрифуге, другие — когда центрифуга в движении. Главное, «посадить» спускаемый аппарат с минимальной перегрузкой и максимально близко к расчетной точке.

Первыми этот экзамен сдали командир дублирующего экипажа МКС-67 Сергей Прокопьев и бортинженер Дмитрий Петелин, затем — командир основного экипажа МКС-67 Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев. Оба экипажа заслужили самую высокую оценку от экзаменаторов.

На следующей неделе у экипажей МКС-67 пройдут экзаменационные комплексные тренировки, после чего космонавты отправятся на Байконур и продолжат подготовку к полету. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-21» запланирован на 18 марта 2022 года.

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