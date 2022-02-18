С. Рябухин провел совещание на тему «Совершенствование правового регулирования розничной торговли алкогольной продукцией»

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждение состоялось в режиме видеоконференции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области провел в режиме видеоконференции совещание на тему «Совершенствование правового регулирования розничной торговли алкогольной продукцией».

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Сергей Рябухин отметил, что за последние несколько лет вводились все новые и новые ограничения для торговли алкоголем, ужесточались лицензионные требования для магазинов. По его словам, сейчас около 72 тысяч населенных пунктов в России не имеют магазинов, где можно легально купить качественный и безопасный алкоголь. «Как правило, это населенные пункты с единственной торговой точкой. Таким образом, регулятор создал благоприятные условия для теневого рынка, для контрафактной продукции».

Сенатор напомнил о случаях массовых отравлений недавнего времени. «То, что происходило в последние месяцы прошлого года – это чудовищная ситуация, когда криминальный бизнес перешел с производства алкоголя на основе медицинского спирта, где мы ввели жесткие ограничения, на использование метанола», — сказал он.

Сергей Рябухин подчеркнул, что сложившуюся ситуацию необходимо исправлять. Он сообщил, что обратился к профильным министерствам и ведомствам, экспертному сообществу с призывом подготовить предложения по изменению законодательства, которые упрощали бы процедуру лицензирования. По его мнению, нужно дифференцировать пошлину за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Сейчас она составляет 65 тысяч рублей и для маленького магазина на селе, и для крупных торговых сетей. Снижение размера пошлины с одновременной уплатой ее с каждого пункта розничной торговли сделало бы взимание пошлины более справедливым, а получение лицензии посильным для небольших магазинов.

Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Сергей Рябухин

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Совещание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Сергей Рябухин

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Также сенатор предложил рассмотреть возможность снижения лицензионных требований для магазинов, прежде всего в сельской местности. Уменьшить или вообще отменить требования по площади магазина, упростить получение лицензии. «Может быть, имеет смысл рассмотреть вопрос о предоставлении лицензии индивидуальным предпринимателям в сельской местности. Ведь большая часть магазинов там принадлежит именно ИП».

В мероприятии участвовали депутаты Государственной Думы, представители Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, общественных организаций, эксперты.

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